Dak Nong, 31 août (VNA) - Le commandement des gardes-frontières de la province de Dak Nong et la sous-région militaire de la province de Mondulkiri au Cambodge ont tenu un entretien dans la localité des Hauts plateaux du Centre du Vietnam le 31 août pour revoir leur coordination 2021 et élaborer des orientations pour cette année.

Photo : VNA

Les deux parties ont convenu de partager davantage d'informations et de travailler ensemble pour défendre la sécurité politique et l'ordre social, lutter contre la criminalité et participer aux opérations de recherche et de sauvetage dans les zones frontalières ainsi que dans chaque province en cas de catastrophe.Les deux parties s'informeront également mutuellement et ordonneront à leurs unités subordonnées de réagir rapidement en cas d'événements inattendus, ont-ils déclaré.Le commandement des gardes-frontières de Dak Nong et la sous-région militaire de Mondulkiri conseilleront activement leurs administrations locales sur l'amélioration des relations interpersonnelles dans les zones frontalières. Des communications seront promues pour sensibiliser et informer les résidents frontaliers sur le droit et les encourager à s'unir dans la lutte contre le franchissement illégal des frontières.Les deux parties continueront également à conseiller les administrations pour aider à la mise en œuvre des programmes de développement socio-économique des deux provinces.Le Vietnam et le Cambodge partagent près de 1.140 km de frontière terrestre qui traverse 10 provinces vietnamiennes (Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong, Binh Phuoc, Tay Ninh, Long An, Dong Thap, An Giang et Kien Giang) et neuf provinces cambodgiennes (Ratanakiri, Mondulkiri, Kratié, Tboung Khmum, Svay Rieng, Prey Veng, Kandal, Takeo et Kampot).- VNA