Un bateau de pêche. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) est actuellement mise en œuvre synergiquement par les localités côtières, en particulier celles du Sud.

Tant les autorités locales que les pêcheurs sont au courant de la Loi sur la pêche de 2017. En plus, des mesures de sensibilisation et de sanctions sévères à l’encontre des actes de violation sont également déployées, conformément aux recommandations de la Commission européenne émises lors de sa dernière inspection en 2022.

Ba Ria-Vung Tau, qui abritre l'une des deux plus larges zones maritimes au Sud et où se rassemblent des milliers de bateaux de pêche, considère la lutte contre la pêche INN comme une tâche importante, urgente, régulière et à long terme. Le comité provincial du Parti a promulgué 15 décisions, cinq plans et dix autres documents liés à cette lutte.

En 2022, le Comité populaire provincial a également déployé un système de messagerie d'alerte. Ainsi, si le signal du système de surveillance d’un bateau de pêche hauturier disparaît plus de six heures, son propriétaire recevra immédiatement un message d'avertissement via VMS.

Outre des mesures fortes pour sanctionner les infractions, les localités renforcent également les mesures douces de sensibilisation des pêcheurs à la lutte contre la pêche INN.

Des pêcheurs de la commune de Phuoc Tinh, district de Long Dien transportent le poisson à terre ferme. Photo : VNA

Le secrétaire adjoint du comité provincial du Parti et président du comité populaire de la province de Kien Giang, qui possède la plus grande flotte de pêche du pays, a envoyé une lettre appelant les pêcheurs, propriétaires de bateaux de pêche et d'entreprises spécialisées dans le commerce et la transformation de produits aquatiques à élever leurs connaissances et leur responsabilité afin de contribuer aux efforts communs contre la pêche INN.

Par ailleurs, la province de Kien Giang promeut également le développement de l'aquaculture, la protection et l’exploitation durables des ressources halieutiques et favorise l’accès des pêcheurs aux fonds réservés à l’installation de dispositifs de surveillance sur leurs bateaux.

Dans le même temps, les autorités provinciales continuent à sanctionner sévèrement les cas de violation délibérée des eaux étrangères ou d’exploitation illégale des produits halieutiques -VNA