Hanoi (VNA) - Les prix Ta Quang Buu 2020 seront décernés à trois scientifiques en récompense de leurs contributions importantes au secteur des sciences et des technologies du pays.

De gauche à droite, le professeur associé Pham Tiên Son, la professeure associée-Dr Vuong Thi Ngoc Lan et le Docteur Nguyên Truong Thanh Hiêu. Photo: NAFOSTED

Cette année, la principale catégorie des Prix Ta Quang Buu, du nom du célèbre scientifique professeur Ta Quang Buu (1910-1986), a été présentée à la professeure associée-Dr Vuong Thi Ngoc Lan de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville; au professeur associé Pham Tiên Son de l’Université de Dà Lat; et au Docteur Nguyên Truong Thanh Hiêu de l’Université Tôn Duc Thang.Selon le ministère des Sciences et des Technologies, le Prix annuel vise à reconnaître les efforts et les succès des scientifiques qui ont apporté des contributions significatives au développement socio-économique national.Les Prix Ta Quang Buu sont les prix les plus prestigieux et les plus précieux décernés chaque année aux chercheurs vietnamiens.Depuis son lancement en 2014, ils ont encouragé et motivé les scientifiques et les organisations scientifiques et technologiques vers une recherche de haute qualité au Vietnam, favorisant le développement d’un environnement académique, créatif et innovant qui promeut le développement d’équipes solides pour entreprendre des recherches au niveau international.Cette année, la cérémonie de remise des Prix aura lieu le 18 mai à Hanoi, à l’occasion de la Journée des sciences et des technologies du Vietnam. - VNA