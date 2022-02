Roses cultivées à Da Lat. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) - Les prix des roses cultivées dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre), sont deux ou trois fois supérieurs à la normale, à l'approche de la Saint-Valentin (14 février).

Les agriculteurs des villages foricoles locaux, tels que Van Thanh, Thai Phien et Lang Biang, sont occupés à récolter des roses pour les vendre à Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et certaines localités du Sud.



Les prix des fleurs de Da Lat connaissent généralement une tendance à la hausse après la fin des vacances du Têt (Nouvel An lunaire), en particulier à l'approche de la Saint-Valentin.



La météo préférée cette année se traduit par un rendement élevé, ont déclaré les floriculteurs.

Les prix des roses de Da Lat augmentent de 2 à 3 fois à l'approche de la Saint-Valentin . Photo: VNA



Avant le Têt, les floriculteurs de Da Lat ont commencé à préparer la provision de fleurs pour la Saint-Valentin, le 15e jour du premier mois lunaire ou Têt Nguyên tiêu (Première Fête de la Pleine Lune) et le jour du Dieu de la richesse (le 10e jour du premier mois lunaire) qui tombe le 10 février 2022.

La hausse des prix a également été motivée par les évolutions compliquées du COVID-19 et les conditions météorologiques défavorables qui dissuadent de nombreux floriculteurs à Da Lat d'étendre leurs zones de culture.



En plus, outre le marché domestique, les roses de Da Lat sont expédiées au Cambodge, en Chine et dans certains autres pays. -VNA