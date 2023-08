Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a présidé le 28 août à Hanoï une séance de travail sur les préparatifs de la neuvième Conférence mondiale des jeunes parlementaires, prévue du 14 au 18 septembre dans la capitale.Au 28 août, 64 délégations se sont inscrites à l'événement, avec un total de 244 participants, dont 172 législateurs et 72 assistants et autres, selon un rapport présenté par le président du Comité des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Vu Hai Ha.S'exprimant lors de l'événement, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a souligné que la conférence est un événement diplomatique multilatéral important et le seul organisé par l’AN du Vietnam cette année. C’est une opportunité inestimable de faire connaître le Vietnam, son peuple et ses réalisations auprès des amis internationaux.Il a demandé aux sous-comités et au comité d'organisation de recueillir des commentaires pour terminer les préparatifs.Une réunion a également eu lieu à Hanoï le même jour pour discuter de la garantie des soins de santé et de la prévention de la pandémie lors de la conférence.La conférence aura pour thème « Le rôle des jeunes dans la promotion de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à travers la transformation numérique et l'innovation », visant à continuer à affirmer la participation active, responsable et proactive du Vietnam à l'Union interparlementaire (UIP), la plus grande organisation parlementaire mondiale.Sa table ronde se concentrera sur trois thèmes principaux : la transformation numérique, l'entrepreneuriat et l'innovation, et la diversité culturelle pour le développement durable.- VNA