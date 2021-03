Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Cette année marque le 25e anniversaire de la fondation du Dialogue Asie-Europe (1996-2021). A cette occasion, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son a publié un article intitulé "Dialogue Asie-Europe: l’attractivité, la position et les potentiels de coopération augmentent".

Officiellement créé le 1er mars 1996, le Dialogue Asie-Europe (ASEM) est devenu le plus grand mécanisme de coopération interrégionale au monde, avec la participation de 53 membres des deux continents.

Avec la présence de quatre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, et de 12 membres du G20, l’ASEM représente environ 60% de la population mondiale, plus de 70% du commerce de biens et services du monde, 60% des investissements directs étrangers (IDE) dans le monde… L’esprit de dialogue, de coordination des politiques et d’action dans le cadre de l'ASEM revêt des significations importantes, contribuant à la promotion de la paix et de la coopération, à la résolution des défis mondiaux et à la mise en œuvre des engagements mondiaux.

Avec des programmes de coopération efficaces et concrets, l'ASEM continue d'affirmer son rôle de premier plan dans la promotion de la connectivité Asie-Europe dans tous les domaines (politique, commerce, investissement, numérique...).

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh lors de la 14e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEM. Photo: VNA

L'ASEM est un cadre efficace pour promouvoir et approfondir les relations bilatérales et multilatérales entre l’Asie et l’Europe. En effet, les relations entre l’Union européenne (UE) et l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont été portées au niveau de partenariat stratégique lors du 37e Sommet de l’ASEAN tenu en novembre 2020 à Hanoï.

La participation du Vietnam au Dialogue Asie-Europe en tant que membre fondateur en 1996 a marqué une étape importante dans la mise en œuvre de sa politique extérieure axée sur l'ouverture, la multilatéralisation et la diversification des relations. Ces 25 dernières années, le Vietnam a fait de son mieux pour contribuer de façon dynamique et responsable au développement de l'ASEM.

Le Vietnam est considéré comme l'un des membres les plus actifs en termes de présentation et promotion de nouvelles idées de coopération, mettant en œuvre et coparrainant directement près de 60 initiatives en divers domaines. Le Vietnam est le pays initiateur et maintient le premier mécanisme de coopération au sein de l'ASEM sur le Dialogue sur le développement durable, avec l'accent mis sur la gestion durable des ressources en eau, la coopération entre les pays riverains du Mékong et du Danube, contribuant à porter la coopération sous-régionale du Mékong à niveau inter-régional depuis 2011.

Le Vietnam a organisé avec succès le Sommet de l'ASEM en 2004, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEM en 2009, et assumé plusieurs postes dans le cadre de l’ASEM. Cela lui a permis de prendre part à l’élaboration et à la promotion de nombreuses orientations et stratégies importantes du Dialogue.

Sur la base de la coopération de l'ASEM, les relations bilatérales entre le Vietnam et les autres membres de l'ASEM sont de plus en plus renforcées et améliorées. Pour l’heure, les membres de l'ASEM représentent 23 des 30 partenaires stratégiques et intégraux du Vietnam, environ 70% des IDE versés au Vietnam, 70% de la valeur du commerce extérieur et 80% de ses arrivées de touristes internationaux. Ils sont impliqués dans 15 des 17 accords de libre-échange signés ou en cours de négociation par le Vietnam.

Le Vietnam continuera de travailler avec les autres membres de l'ASEM pour développer la coopération au sein du forum, rendre le partenariat Asie-Europe de plus en plus dynamique et cohérent, pour la prospérité des deux continents et du reste du monde. -VNA