Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a présidé la réunion sur certains politiques visant à soutenir les travailleurs et les employeurs en difficulté , en raison de la pandémie de COVID-19. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Bureau Politique a tenu le 25 juin à Hanoï une réunion pour donner son avis sur certains politiques visant à soutenir les travailleurs et les employeurs en difficulté, en raison de la pandémie de COVID-19.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a présidé la réunion qui a vu la présence, entre autres, du président Nguyen Xuan Phuc, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

S’adressant à la réunion, M. Trong a estimé que l’épidémie de COVID-19 en 2020 et 2021 était très compliquée et affectait fortement la production, les affaires, l'emploi, la vie et les revenus des travailleurs.

Il a hautement apprécié le dynamique et la positivité des ministères et services du ressort central comme local dans la mise en œuvre de la position du Bureau Politique, du Secrétariat, de l'Assemblée nationale et de la Résolution No 42/NQ-CP publiée le 9 avril 2020 par le gouvernement sur des mesures d’assistance aux personnes en difficulté en raison de la pandémie de COVID-19.



La mise en œuvre de politiques de soutien aux personnes et aux entreprises dès le début de l'épidémie a une signification socio-politique importante, contribuant à soutenir les populations et à partager les difficultés avec les entreprises, limitant ainsi les dommages, contribuant à la reprise de la production, assurant la vie et la sécurité des populations.

Photo : VNA



M. Trong a noté qu'il n'était pas subjectif. Malgré les réalisations et résultats obtenus dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, la situation épidémique continue d'évoluer de manière compliquée.

Le Bureau politique s'engage à continuer de promulguer des politiques de soutien aux employés et employeurs affectés par la pandémie de COVID-19.

Enfin, M. Trong a demandé au Comité de direction national de la prévention et du contrôle de COVID-19, les ministères, secteurs et localités de suivre de près la situation épidémique afin de prendre des mesures de traitement en temps opportun ; de renforcer les mesures pour contrôler, superviser et gérer strictement les violations dans le processus de mise en œuvre de la politique. -VNA