La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique donnée le 25 mars, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a présenté les points de vue du Vietnam sur des affaires internationales.



S’agissant de la Libye, elle a déclaré que le Vietnam saluait l'élection d'un gouvernement intérimaire pour conduire le pays vers les élections officielles de décembre 2021.



Le Vietnam appelle les parties concernées à respecter l'accord de cessez-le-feu signé en octobre 2020 et la date des élections officielles, a-t-elle affirmé, ajoutant que Hanoï soutenait le rôle d'appui de l'Organisation des Nations Unies, de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et de l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies, des organisations régionales et de la communauté internationale pour stabiliser la situation et rechercher une solution pacifique durable au problème libyen.



Concernant le Myanmar, Le Thi Thu Hang a dit que le Vietnam était prêt à échanger avec d'autres pays membres de l'ASEAN sur les mesures visant à aider le Myanmar à surmonter les difficultés, à stabiliser rapidement la situation, contribuant à l’édification d’une Communauté de l'ASEAN pacifique, stable et prospère.



Partageant des informations sur les activités du Conseil de sécurité des Nations Unies en avril 2021 lorsque le Vietnam va assumer la présidence de cet organe pour la deuxième fois pendant son mandat, le directeur du Département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a indiqué que l'ordre du jour du Conseil n’incluait pas encore d’activités concernant le Myanmar. Cependant, il n'est pas exclu qu'un pays demande une réunion. “En tant que Président du Conseil de sécurité, nous traiterons cette demande conformément aux procédures et aux règles de fonctionnement du Conseil de sécurité”, a-t-il affirmé.



A propos de la question nucléaire de l’Iran, la porte-parole Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam soutenait une interdiction complète du développement, des essais, de la production, de la fabrication, du stockage, du transfert et de l'utilisation ou de la menace d'utiliser des armes nucléaires. "Nous soutenons les efforts dans ce sens", a-t-elle souligné. -VNA