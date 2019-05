Moscou (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc et son homologue russe Dmitri Medvedev se sont entretenus mercredi 22 mai à Moscou avant de superviser la signature de 14 documents de coopération entre ministères, branches, localités et entreprises des deux pays, ont-ils annoncé à la presse à Moscou.

Dans un esprit de partenariat stratégique intégral, dans une ambiance de coopération et d’amitié, les deux Premiers ministres ont discuté de diverses mesures visant à promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment l’économie, le commerce et l’investissement, a fait savoir le Premier ministre Dmitri Medvedev.Les deux parties se félicitent de voir que la relation commerciale bilatérale a connu une croissance exponentielle, dynamique et stable, et atteint des sommets ces quelques dernières années, a-t-il indiqué.Les deux parties ont également convenu de continuer à diversifier leurs relations de coopération, notamment économique et commerciale, et d’intensifier leur coopération dans de nouveaux domaines.Dans les temps à venir, les deux parties vont renforcer leur coopération dans les domaines de l’énergie et de la production industrielle, créer des conditions favorables à la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz entre Gazprom et PetroVietnam. En particulier, les dirigeants ont également convenu de promouvoir la coopération dans la production de denrées alimentaires.Le Premier ministre Dmitri Medvedev a hautement apprécié la performance opérationnelle du Centre tropical Vietnam-Russie, qui a apporté sa contribution importante à la coopération entre les deux pays. Les deux parties ont convenu d’élargir leur coopération dans le domaine des sciences spatiales.

Les Premiers ministres vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et russe Dmitri Medvedev président la conférence de presse tenue à l’issue de leur entretien, le 22 mai à Moscou. – VNA

Evoquant l’amitié traditionnelle entre les deux peuples, le chef du gouvernement russe a fait savoir que les arrivées de touristes russes au Vietnam se sont établies à plus de 600.000. Des milliers de Vietnamiens font leurs études et leurs recherches en Russie, et plus de 50.000 Vietnamiens l’ont été jusqu’à présent.De son côté, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a affirmé que la politique conséquente des dirigeants vietnamiens qui consiste à attacher toujours une importance prioritaire au renforcement de la confiance profonde et du partenariat stratégique intégrale avec la Russie; à se déterminer à développer les relations bilatérales de manière efficace, substantielle et durable dans tous les domaines, au service des intérêts des deux pays.Les deux parties ont convenu de redoubler d’efforts pour préserver la paix, la stabilité, assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol pour la coopération et le développement, régler pacifiquement les différends en Aise-Pacifique, y compris en Mer Orientale, a fait savoir le chef du gouvernement vietnamien.Le Vietnam apprécie hautement et souhaite que la Russie continue à contribuer de manière positive au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et le monde, a-t-il encore indiqué. – VNA