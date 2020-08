Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de l'entretien (Photo: VNA)

Hanoï, 4 août (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est entretenu par téléphone avec son homologue japonais Shinzo Abe le 4 août pour discuter de la promotion des relations bilatérales et de la coopération dans les forums régionaux et mondiaux.C'était leur deuxième conversation téléphonique au cours des trois derniers mois.Le Premier ministre Phuc a déclaré que le Vietnam continuait de mettre en œuvre des mesures drastiques pour répondre au COVID-19 et avait progressivement mis l'épidémie sous contrôle. Il a remercié le Japon d'avoir apporté son soutien au pays et a demandé au gouvernement japonais de continuer à aider la communauté vietnamienne au Japon.Le Premier ministre Abe a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens d’avoir fourni des masques médicaux au Japon et a exprimé son admiration pour les efforts du gouvernement vietnamien pour contrôler la pandémie.Le Premier ministre vietnamien a salué la sélection du Vietnam par le Japon comme l'un des premiers pays à assouplir les restrictions de voyage, ajoutant que le Vietnam créait des conditions favorables pour que les experts, investisseurs et gestionnaires japonais viennent au Vietnam.Il a proposé que les deux parties continuent de discuter de la reprise des services aériens dans un proche avenir.Abe a fait l'éloge de l'accord des deux pays pour reprendre étape par étape les voyages pour leur peuple, ajoutant qu'il espérait continuer à développer davantage les voyages entre les deux pays tout en assurant la prévention et le contrôle de la pandémie.Il a informé le Premier ministre Phuc que la moitié des entreprises japonaises qui reçoivent un soutien du gouvernement pour étendre les chaînes d'approvisionnement, que le gouvernement japonais continuera d'aider les entreprises à diversifier la chaîne d'approvisionnement.Le Japon reste également prêt à aider le Vietnam à lutter contre la sécheresse et l'intrusion d'eau salée, a déclaré Abe.Le Premier ministre Phuc a déclaré que le gouvernement vietnamien avait créé un groupe de travail spécial sur la coopération en matière d'investissement, qui, selon lui, offrira un soutien aux entreprises japonaises pour qu'elles réussissent dans le pays.Il a suggéré au Premier ministre Abe de continuer à encourager les entreprises japonaises à accroître leurs investissements au Vietnam.Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration pour mener à bien le projet universitaire Vietnam-Japon, promouvoir le commerce et les investissements régionaux, y compris la mise en œuvre de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).Ils se sont engagés à poursuivre la liaison mutuelle dans les forums multilatéraux et sur les questions régionales et mondiales d 'intérêt commun, ainsi qu'à promouvoir la coopération dans le cadre du Mékong - Japon.Le chef du gouvernement vietnamien s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec le Japon pour promouvoir l’initiative de couverture sanitaire universelle ainsi que l’initiative du Japon visant à créer le Centre de l’ASEAN pour les maladies émergentes et les urgences de santé publique.Saluant les efforts du Vietnam dans son rôle de président de l'ASEAN, Abe a déclaré que le Japon travaillera en étroite collaboration avec le Vietnam pour organiser avec succès les réunions liées à l'ASEAN. Il se réjouit également de se rendre au Vietnam pour assister au sommet de l'ASEAN et s'entretenir avec le PM Phuc. -VNA