Nguyên Thi Kim Truc dans son magasin. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - La province de Kon Tum (Hauts plateaux du Centre) compte actuellement plus de 6.200 personnes handicapées. Refusant le destin qui leur était tracé, elles ont décidé de prendre leur vie en main, malgré l’adversité.



Nguyên Thi Kim Truc, 49 ans, est propriétaire d’un magasin au 123 rue Vo Nguyên Giap, dans la ville de Kon Tum. Il y a 23 ans, avec ses jambes paralysées, elle a déménagé de sa ville natale de Binh Dinh (Centre) à Kon Tum pour trouver un moyen de subsistance. Au départ, Truc a dû exercer beaucoup de métiers afin de pouvoir accumuler de l’argent pour ouvrir son propre magasin où elle vend toutes sortes d’objets. Mais non content de maîtriser son destin, Truc s’est également bien occupé de ses parents de leur vivant et de son frère malade.

“Je pense toujours que, quel que soit mon handicap, je dois rester optimiste et faire des efforts pour vivre une vie normale. Il faut respecter l’éthique des affaires pour conserver la clientèle et ne pas compter sur la compassion», a-t-elle dit.

Accueillant et sympathique, le magasin de Mme Truc est très prisé par les habitants du quartier de Duy Tân et de la commune de Dak Cam. Mme Nguyên Thi Lan est une cliente fidèle du magasin.

“Ici, tout le monde aime Truc parce que malgré son handicap, elle est toujours chaleureuse, enthousiaste et diligente. Les produits de son magasin sont aussi un peu moins chers qu’ailleurs», a-t-elle fait savoir.

Chaque personne vit son handicap à sa façon, mais la plupart des plus de 6.200 personnes handicapées de la province de Kon Tum ont trouvé leur bonheur par elles-mêmes. Leurs points communs ? Une ferme volonté de vaincre le destin, l’optimiste et la confiance en soi. Madame Pham Thi Hông Huong, 53 ans, est domiciliée au village 6, de la commune de Doàn Kêt. En dépit de son handicap au pied, elle n’a jamais perdu foi en la vie.

“J’essaie de tout faire moi-même. Le matin, je vends le riz gluant près d’une école. Ensuite, je rentre chez moi pour couper des herbes et donner manger aux bœufs et aux cochons. Quand j’ai du temps libre, je fabrique des balais. Je confectionne et répare aussi des vêtements. Tous ces emplois apportent une source de revenus pour ma famille. J’espère que toutes les personnes handicapées sont heureuses, optimistes et confiantes pour mieux s’intégrer à la société”, a-t-elle partagé.



Récemment, à l’occasion de la 42e Journée des personnes handicapées du Vietnam, le 18 avril, l’association de protection de l’enfance et du handicap de la province de Kon Tum a organisé une conférence afin d'honorer les personnes handicapées exemplaires qui ont pu surmonter leur destin pour contribuer au développement de la communauté.

“Cette conférence a vu la participation d’une centaine de personnes handicapées venant des districts et villes de Kon Tum. Il s’agit de handicapés exemplaires qui ont su surmonter les difficultés pour sortir de la pauvreté et aider les autres personnes qui, comme eux, souffrent d’un handicap, à s’élever. J’espère aussi que ces personnes continueront de redoubler d’efforts pour contribuer davantage au développement de la société», a indiqué Nguyên Thi Anh, présidente de ladite association.

Ces dernières années, la province de Kon Tum s’efforce d'assurer une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Depuis le début de l’année, l’association provinciale de la protection de l’enfance et du handicap a fait don de 4 maisons de cœur, d’une valeur de 125 millions de dongs et de 10 vaches reproductrices aux familles de personnes handicapées en situation précaire. Elle offrira prochainement des fauteuils roulants à 200 autres. - VOV/VNA