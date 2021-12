Le journaliste Gaston Fiorda de la Radio nationale d’Argentine (à droite). Photo: VNA



Buenos Aires (VNA) - Les percées dans les relations extérieures du Vietnam sur la base de l'autonomie, de la diversification et de la multilatéralisation des relations, de l’intégration profonde ; un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale créent la confiance et le prestige du Vietnam parmi ses amis et partenaires du monde.

C’est ce qu’a déclaré le journaliste Gaston Fiorda de la Radio nationale d’Argentine à l’Agence vietnamienne d’information.

Il a souligné que le Vietnam avait toujours établi des relations sérieuses, claires, franches, sincères, ouvertes et amicales. C'est également à partir d'une position et d'une politique si cohérentes que le Vietnam a établi un partenariat basé sur le respect mutuel pour des avantages mutuels avec les principales puissances mondiales, y compris les États-Unis.

Le rôle et la position du Vietnam dans les organisations internationales sont également de plus en plus renforcés, la plus grande preuve en est sa position de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies 2020-2021. C'est la deuxième fois que le Vietnam est élu à cet organe.

En outre, le Vietnam est devenu l'une des principales locomotives favorisant l'intégration et la solidarité de l'ASEAN, faisant de l'association un partenaire important dans les relations au sein de la communauté internationale.

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 196 pays et territoires à travers le monde, et le Parti communiste a noué des liens avec environ 120 Partis politiques sur tous les continents.

Il s’est déclaré convaincu qu'avec les politiques adoptées lors du 13e Congrès national du Parti, le Vietnam continuerait à obtenir plus de succès dans son œuvre de Renouveau, d’édification et de développement du pays. -VNA