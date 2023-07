Les délégués assistent à la réunion des hauts fonctionnaires de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ( SOM ASEAN ) et de la Commission du Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de SOM ASEAN Vietnam, a participé le 10 juillet à Jakarta, en Indonésie, à la réunion des hauts fonctionnaires de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (SOM ASEAN) et de la Commission du Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ).

La réunion, qui s'est déroulée juste avant la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56), a examiné plus de 20 activités des ministres des Affaires étrangères dans le cadre de l'ASEAN, de l'ASEAN 1, de l'ASEAN 3, du Sommet de l'Asie de l'Est et du Forum régional de l'ASEAN (ARF). Les pays se sont engagés à soutenir et à contribuer activement au succès commun des réunions, affirmant ainsi l'image et le prestige du bloc.

Les ministres approuveront et enregistreront environ 40 documents de coopération. Les pays sont activement en train de discuter pour finaliser ces documents, notamment la Déclaration commune de l'AMM-56, le rapport sur les progrès de la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires, ainsi que plusieurs autres déclarations conjointes importantes.

Les chefs des SOM des pays ont discuté de nombreux sujets importants, axés sur les priorités stratégiques de l'ASEAN telles que l'orientation pour la construction d'une Communauté d'ici 2045, le renforcement des relations avec les partenaires, l'autonomisation économique et financière de l'ASEAN dans un contexte de risques et d'instabilité actuels, la promotion de nouvelles sources de croissance, la récapitulation des expériences en matière de réponse et de relèvement face à la pandémie de COVID-19.

Les pays ont examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan d'action du SEANWFZ pour la période 2023-2027. La réunion a convenu de promouvoir la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires, et de poursuivre les discussions sur la recherche de solutions concernant la signature de la Déclaration du SEANWFZ par les pays disposant d'armes nucléaires.

Pour sa part, l'ambassadeur Vu Ho a partagé les points de vue et positions du Vietnam sur de nombreux sujets d'intérêt et de priorités communes de la région, en proposant des suggestions et des solutions flexibles pour promouvoir la coopération tout en respectant les principes de consensus de l'ASEAN. En tant que coordinateur des relations ASEAN-République de Corée, le Vietnam organiserait la Journée ASEAN-République de Corée à la fin de l'année 2023 afin de renforcer le partenariat stratégique et la coopération intégrale entre les deux parties, a-t-il ajouté. -VNA