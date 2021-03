La Mer Orientale constitue un carrefour pour des routes commerciales. Cette mer est la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde, juste après la Méditerranée. Cependant, elle recèle des risques d’instabilité induits par de fréquents actes de piraterie et vols à main armée à l’encontre des navires, alors que les différends territoriaux deviennent de plus en plus complexes.