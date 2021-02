Les patrimoines culturels mondiaux du Vietnam reconnus par l'UNESCO

Non Nuoc Cao Bang rejoint le Réseau mondial des géoparcs depuis 2018. Situé dans la province de Cao Bang, le Géoparc mondial UNESCO Non nuoc Cao Bang s’étend sur une superficie totale de 3 000 km2. Avec un climat de mousson tropical des hautes terres et deux saisons distinctes, humides et sèches, le Géoparc présente une riche biodiversité, avec des forêts étendues, des faunes et des flores endémiques, des herbes, des cultures spéciales, etc. La région comprend un réseau hydrographique complexe avec 5 grands cours d’eau et 47 lacs. Photo: VNA