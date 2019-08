Hanoi, 2 août (VNA) - Le chef du bureau du ministère de la Sécurité publique, le général de division Luong Tam Quang, a répondu aux questions des journalistes au sujet de l'attaque contre un important réseau de jeu d’argent dirigé par des ressortissants chinois dans la ville de Hai Phong lors d’une conférence de presse à Hanoi le 1er août.

Panorama de la conférence de presse sur la réunion périodique du gouvernement de juillet 2019. Photo : VNA



Le général de division Luong Tam Quang a déclaré que les unités de police du ministère de la Sécurité publique et de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) avaient démantelé un réseau international de jeux d’argent en ligne impliquant environ 400 ressortissants chinois dans la zone urbaine Our City de l’arrondissement de Duong Kinh investi par la sarl Hiep Phong.



395 Chinois ont été arrêtés, dont 19 ont été déclarés résidents temporaires par les autorités, tandis que d'autres se sont rendus au Vietnam en tant que touristes.



Suite à l'enquête initiale, aucune victime vietnamienne n'a été retrouvée dans cette affaire, a déclaré le général de division Luong Tam Quang.



En vertu de l’accord d’assistance judiciaire entre le Vietnam et la Chine et avec l’allocation du Parquet suprême du peuple, le ministère de la Sécurité publique les a remis aux autorités chinoises pour traitement.



Les responsabilités des agences de gestion et les questions liées à la sarl Hiep Phong feront l’objet d’une enquête plus approfondie et les contrevenants seront sanctionnés conformément à la loi vietnamienne, a déclaré le général de division Luong Tam Quang.



Les agences de voyage qui amènent les touristes chinois au Vietnam sans déclaration de résidence temporaire s'exposent à des amendes administratives, a-t-il ajouté.

Des questions importantes concernant le projet d’aménagement de presse, l’adjudication de la ligne routière à grande vitesse Nord-Sud, l’enquête sur les affaires de la compagnie Nhât Cuong, d’Asanzo, Zalo… ont été posées lors de la conférence de presse. -VNA