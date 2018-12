La rencontre entre l'ambassadeur vietnamien Ho Minh Tuan et la délégation de parlementaires tchèques. Photo: VNA



Prague (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Ho Minh Tuan, a reçu à Prague une délégation de la Chambre des députés du Parlement tchèque, pour discuter des mesures au service de la promotion de l’amitié et de la coopération bilatérale.



Lors de la réception, l’ambassadeur vietnamien a souligné le développement fructueux des relations entre le Vietnam et la République tchèque et entre les deux organes législatifs, en particulier au cours de ces dernières années, notamment à la suite des visites et réunions des dirigeants des deux pays en 2017.



Selon le diplomate vietnamien, la visite en juin dernier au Vietnam d’une délégation de la Commission des sciences, de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports de la Chambre des députés tchèque a permis de nouvelles possibilités de coopération entre les deux pays concernant la formation professionnelle, l’éducation et le tourisme.



Ho Minh Tuan a appelé les parlementaires tchèques à demander à leur législature et à celle de l'Europe de ratifier rapidement l’Accord de libre-échange Vietnam – Union européenne (EVFTA) de manière à apporter des avantages pratiques à toutes les parties.



Il a déclaré que le soutien des parlementaires tchèques contribuerait à renforcer l'amitié et les coopérations entre les deux pays dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, l’emploi et la formation professionnelle.



Vojtech Filip, premier vice-président de la Chambre des députés tchèque, a réaffirmé le soutien de la Chambre au renforcement de la coopération multisectorielle avec le Vietnam, ajoutant que les législateurs tchèques exprimeraient leur soutien à la ratification rapide de l'EVFTA.



Les deux parties ont discuté des mesures spécifiques visant à renforcer la coopération bilatérale, notamment l'envoi de travailleurs vietnamiens en République tchèque et l'échange d'étudiants entre écoles de médecine.



Les parlementaires tchèques ont promis qu'ils feraient de leur mieux pour supprimer les obstacles à la collaboration bilatérale. -VNA