Tokyo (VNA) – Les Palaos ont fait part mercredi 7 septembre de leur désir de coopérer avec le Vietnam dans les domaines de la construction, du développement des infrastructures, du tourisme, des ressources humaines et de la pêche.

L'ambassadeur Vu Hông Nam (3e, à partir de la gauche) serre la main du ministre des Ressources humaines, de la Culture, du Tourisme et du Développement Ngraibelas Tmetuchl. Photo diffusée par la VNA

Lors d’une rencontre à Tokyo avec l’ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hông Nam, le ministre des Ressources humaines, de la Culture, du Tourisme et du Développement, Ngirabelas Tmetuchl, a exprimé ce souhait du président de la République des Palaos Surangel Whipps Jr qui a été très impressionné par le développement économique du Vietnam.La rencontre, à laquelle ont assité le ministre des Infrastructures publiques et des Industries Charles Obichang et des parlementaires des Palaos, devrait ouvrir de nombreuses opportunités aux deux pays pour renforcer leurs relations, a déclaré Ngirabelas Tmetuchl.Pour renforcer les liens économiques et commerciaux, il a indiqué que la priorité consiste à encourager et à soutenir les entreprises des deux pays pour promouvoir les activités économiques et commerciales bilatérales, mener des études de marché et rechercher des opportunités d’investissement.Il a fait savoir que les Palaos voulaient ouvrir une route aérienne directe entre les deux pays pour faciliter le développement du tourisme.Concernant le développement des ressources humaines, Ngirabelas Tmetuchl a noté que la majorité des travailleurs invités aux Palaos venaient des Philippines, du Bangladesh et de Chine, et que les Palaos souhaitaient recevoir des travailleurs vietnamiens, en particulier dans les domaines de la construction, des infrastructures et de la pêche.Pour sa part, Vu Hông Nam a déclaré que les deux pays devaient discuter davantage et échanger des mesures pour élaborer un accord de coopération global ou un protocole d’accord, afin d’intensifier les liens dans les domaines de la politique, du commerce et des ressources humaines. – VNA