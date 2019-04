Pékin, 28 avril (VNA) - Le vice-ministre de la Sécurité publique, Nguyen Van Thanh, s'est entretenu à Pékin avec son homologue chinois, Liu Zhao, en marge du 2e Forum "la Ceinture et la Route", qui s'est déroulé du 25 au 27 avril.

Lors de l’entretien, les responsables ont rappelé que l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine avait été continuellement étendue et renforcée dans de nombreux domaines.



Ils ont déclaré que les relations de coopération entre les deux ministères avaient connu des développements importants, pratiques et efficaces, contribuant ainsi au développement de la coopération entre les deux Partis, les États et les peuples.



Le vice-ministre Nguyen Van Thanh a recommandé que le partenariat bilatéral soit renforcé du niveau central au niveau local, en particulier la collaboration entre localités situées le long de la frontière commune entre le Vietnam et la Chine.



Les deux vice-ministres ont convenu que leurs ministères échangeraient leurs expériences en matière de construction de Partis, d'éducation politique et de gestion de la presse et des médias.



Ils ont déclaré qu'ils travailleraient également ensemble dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, la drogue, le trafic d'êtres humains et la haute technologie, la formation des ressources humaines, et le travail de gestion de la sécurité sociale et de l'ordre à l'ère numérique.-VNA