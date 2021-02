Le ministre et chef du bureau gouvernemental Mai Tien Dung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse donnée le 2 février après la réunion périodique de janvier du gouvernement, le ministre et chef du bureau gouvernemental Mai Tien Dung a souligné que les membres du gouvernement continueraient de faire de leur mieux après le 13e Congrès national du Parti.



Répondant aux questions de la presse sur la consolidation du personnel gouvernemental après le 13e Congrès national du Parti, le ministre Mai Tien Dung a déclaré que la consolidation des agences de l'Assemblée nationale et du gouvernement était la prochaine tâche, et que les dirigeants du Parti et de l'Etat en discuteraient selon des étapes.



S’agissant de la ligne ferroviaire Cat Linh-Ha Dong, le vice-ministre des Transports Nguyen Ngoc Dong a indiqué que les essais avaient commencé le 12 décembre 2020 pour évaluer la sécurité et la sûreté. Selon lui, le ministère des Transports poursuit les formalités nécessaires en vue d’une remise fin mars 2021.



De son côté, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thang Hai a assuré que les habitants des zones mises en quarantaine à cause de l’épidémie seront suffisamment approvisionnés en biens de première nécessité. -VNA