Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man et le Vénérable Thich Pho Tue, président du Conseil de la Sangha de l’Eglise bouddhique du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, a rendu visite le 14 janvier au Vénérable Thich Pho Tue, président du Conseil de la Sangha de l’Eglise bouddhique du Vietnam dans la commune de Quang Lang, district de Phu Xuyen à Hanoï, pour formuler ses meilleurs vœux du Têt traditionnel.

Il a félicité les contributions importantes de l’Eglise bouddhique du Vietnam et aussi du Vénérable Thich Pho Tue aux réalisations de développement du pays. L’Eglise bouddhique du Vietnam a activement participé aux activités caritatives, d’éducation et de formation, à l’amélioration de la vie matérielle et spirituelle de la population, à la réduction de la pauvreté…

Tran Thanh Man a souligné les politiques et positions prises par le Parti et l’Etat pour resserrer les religions dans un grand bloc d’union nationale, souhaitant que l’Eglise bouddhique du Vietnam continue de prendre part aux mouvements d’émulation patriotique, aux programmes et plans lancés par le Front de la Patrie du Vietnam.

Le Vénérable Thich Pho Tue a promis le respect des politiques et positions du Parti et de l’Etat ; la participation plus active aux activités sociales pour contribuer à l’édification d’une vie heureuse et paisible de la population. - VNA