Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Une délégation du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec l'ambassade du Vietnam et le Comité exécutif de l'Association vietnamienne à Vientiane, a offert, le 4 juin, des soins médicaux et médicaments gratuits à 500 Vietnamiens résidant au Laos et habitants lao en difficulté.

Cet événement annuel fait partie des activités de célébration de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam; du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et du 45e anniversaire de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération, ce contribuant à consolider et promouvoir l'esprit de solidarité et d'amitié entre les deux peuples.

Cette délégation a également offert des cadeaux, d’une valeur chacun d’un million de dôngs , à ces 500 Vietnamiens résidant au Laos et habitants lao. -VNA