Can Tho, 29 octobre (VNA) - Un forum de règlement du travail dans les villes du delta du Mékong, à Ho Chi Minh-Ville et dans la province méridionale de Binh Duong s'est tenu en ligne le 29 octobre sous les auspices du Centre des services pour l'emploi de la ville de Can Tho et d'autres entités.

Photo : VNA

L'événement vise à aider les entreprises à résoudre les risques de pénurie de main-d'œuvre et à reprendre leurs activités de production et d'affaires, tout en créant des conditions favorables pour que les employés trouvent des emplois appropriés.

Le forum a attiré la participation de 114 unités contractantes et 600 travailleurs de la région du delta du Mékong, de Ho Chi Minh-Ville et de la province de Binh Duong.

Le Thi Thu Ngan, représentante de la compagnie par actions Taek Wang de la ville de Can Tho, a déclaré que la session de transaction offre davantage d'opportunités aux employeurs d'embaucher de nouveaux employés, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

À ce jour, environ 100.000 employés sont retournés travailler à Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces du Sud-Est, a déclaré Le Thi Thu Ngan, soulignant la nécessité d'aider et de mobiliser ces personnes pour qu'elles retournent au travail.

Pour sa part, la directrice adjointe du Centre de services pour l'emploi de la ville de Can Tho, Nguyen Thi Bich Van, a décrit l'événement comme une activité importante qui soutient les autorités locales, les travailleurs et les entreprises en temps opportun. - VNA