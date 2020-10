Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong (debout), lors de la réunion sur la tempête Linfa, le 11 octobre à Hanoï. Photo : nhandan.com.vn



Hanoï (VNA) – Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, a ordonné aux autorités des localités du Centre d’appliquer strictement le télégramme officiel 1372 / CD-TTg du 8 octobre du Premier ministre, lors d’une réunion sur la tempête Linfa.



Lors de cette réunion tenue le 11 octobre à Hanoï, le ministre Nguyen Xuan Cuong, également chef adjoint du Comité central de direction pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, a demandé aux organes compétents de se concentrer sur la résilience à la tempête et la résolution immédiate de ses conséquences.



Le ministre a souligné l’importance d’une coordination étroite entre les localités du Centre et les organes compétents dans les opérations de secours et de sauvetage, notamment dans le traitement des incidents éventuels de navires de transport maritime dans ce contexte.



Le directeur du Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, Mai Van Khiem, a déclaré que la tempête Linfa était entrée le 11 octobre au matin dans les provinces de Quang Nam à Quang Ngai.



Selon des informations du Bureau permanent du Comité central de direction pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, au 10 octobre, neuf personnes ont trouvé la mort (trois à Quang Tri, deux à Thua Thien - Hue, une à Quang Ngai, une à Gia Lai, une à Dak Lak et une Quang Nam). Onze personnes ont portées disparues. Plus de 33.300 maisons ont été endommagées. Environ 224 hectares de riz ont été inondés, 881 hectares d'aquaculture ont été endommagés, 58.060 volailles ont été emportées par les crues...



En raison de la tempête Linfa, le 11 octobre, Vietnam Airlines a annoncé l'annulation de plusieurs vols entre Hanoï/Ho Chi Minh-Ville et Chu Lai (province de Quang Nam). De leur côté, Vietjet Air et Bamboo Airways ont également modifié de nombreux vols desservant le Centre.-VNA