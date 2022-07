Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Jusqu'à présent, plus de 138.300 ouvriers à Ho Chi Minh-Ville ont reçu une aide au logement en vertu de la décision du Premier ministre, selon le Service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Photo : VNA

Le document, daté du 28 mars 2022, vise à aider les travailleurs confrontés à des difficultés de logement et à aider les entreprises à maintenir la production et à faire revenir les employés qui ont quitté le pôle économique du pays pour retourner dans leur localité natale pendant la pandémie de COVID-19.

En vertu de cette décision, les ouvriers travaillant dans les entreprises recevront 500.000 dongs (22 dollars) par personne et par mois et ceux qui retournent sur le marché du travail 1.000.000 dongs. La politique cible quelque 3,4 millions de travailleurs.

Les bénéficiaires, qui travaillent pour 2.723 entreprises dans 18 arrondissements et districts, ont reçu une aide d'une valeur de quelque 73 milliards de dongs, a indiqué le service lors d'une réunion le 28 juillet.

Le secteur des assurances de la ville a terminé les procédures pour que plus de 818.000 employés de 23.000 entreprises bénéficient de cette politique. Pendant ce temps, la ville de Thu Duc et les arrondissements de Ho Chi Minh-Ville ont rendu des décisions concernant près de 217.000 travailleurs, avec un financement total de plus de 115 milliards de dongs.

Le service a proposé au Comité populaire municipal de charger les localités d'intensifier les travaux, précisant que les dossiers doivent être déposés auprès des organismes compétents avant le 15 août et que le décaissement doit intervenir fin août.

La province de Soc Trang, dans le delta du Mékong, a également mis les bouchées doubles pour mettre en œuvre la résolution du gouvernement du 1er juillet 2021 sur un certain nombre de politiques de soutien aux employés et aux employeurs touchés par le COVID-19.

Ma Chi Thanh, directeur adjoint du service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a déclaré que près de 420 milliards de dongs ont été alloués à 1.379 entreprises, 14.270 entreprises familiales et 281.179 ouvriers.

Soc Trang fera en sorte que personne ne soit oublié, a déclaré le responsable, ajoutant que les agences et les localités ont également appelé les donateurs à soutenir les ménages pauvres et quasi pauvres touchés par la pandémie.- VNA