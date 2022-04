Hanoi (VNA) - Le Premier ministre japonais Kishida Fumio a quitté vendredi matin 29 avril Tokyo pour entamer sa première tournée à l’étranger depuis son entrée en fonction en octobre dernier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le son homologue japonais Kishida Fumio. Photo: VNA

Le Vietnam est la deuxième étape de la tournée du chef du gouvernement japonais dans trois pays d’Asie du Sud-Est et deux pays européens.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à cette occasion, Ryokichi Motoyoshi, ancien secrétaire général de l’Association d’amitié Japon-Vietnam, a affirmé que les relations entre le Vietnam et le Japon ont connu un développement heureux.

Il a déclaré que ces trois dernières années, les dirigeants des deux pays avaient effectué régulièrement des visites malgré l’épidémie de Covid-19.

Ryokichi Motoyoshi a souligné que le potentiel de coopération entre les deux pays demeure énorme, notamment dans l’économie, le commerce et les ressources humaines.

Actuellement, le Vietnam est le plus grand fournisseur de stagiaires techniques au Japon, très appréciés en raison de leur intelligence, de leur assiduité, de leur diligence et de leurs bonnes compétences.

Il a dit que le gouvernement japonais avait complètement levé les mesures de restriction d’entrée, entraînant une augmentation du nombre de stagiaires vietnamiens dans ce pays.

En tant que consultant juridique pour les Vietnamiens au Japon, Ryokichi Motoyoshi a déclaré que les autorités et les entreprises des deux pays devaient redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de leur coopération en matière de ressources humaines.

Il a estimé que la qualité de la formation des stagiaires devrait être ciblée, y compris les compétences en japonais et professionnelles requises. De plus, les entreprises japonaises devraient leur créer un meilleur environnement de travail.

En 2023, le Japon et le Vietnam célébreront le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Selon l’ancien secrétaire général de l’Association d’amitié Japon-Vietnam, beaucoup d’activités d’échange et de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines seront organisées.

Il s’agira d’une bonne occasion pour les deux peuples de renforcer la compréhension mutuelle et, en même temps, d’apporter des contributions plus substantielles au développement socio-économique de chaque pays et à l’amitié vietnamo-japonaise. –VNA