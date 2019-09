L’ambassadeur d'Inde au Vietnam, Pranay Verma. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam est un pilier dans la politique "Agir vers l'Est" (Act East policy) de l'Inde et un partenaire important dans sa vision sur l'Indo-Pacifique, a déclaré Pranay Verma, ambassadeur d’Inde au Vietnam.

Lors d’une interview accordée récemment à l’Agence vietnamienne d’Information à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, l’ambassadeur indien a rappelé des similitudes entre la pensée du Père de la Nation indienne et celle du Président Ho Chi Minh, ainsi que leurs contributions à la libération nationale et à l’établissement de l’amitié entre les deux peuples.

Le 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi en 2019 et le 60e anniversaire de la visite du Président Ho Chi Minh en Inde en 2018, sont de bonnes occasions pour l’Inde de réaffirmer les valeurs des pensées des deux leaders, a-t-il déclaré.

L’ambassade d’Inde au Vietnam organisera le 2 octobre une cérémonie marquant le 150e anniversaire de la naissance de son héros, a-t-il ajouté.

S’agissant des relations bilatérales, le diplomate indien a souligné le développement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde dans plusieurs domaines: politique, commerce, énergie, partenariat au développement, défense, sécurité, diplomatie populaire.

Le commerce bilatéral a doublé ces trois dernières années et devrait atteindre 15 milliards de dollars d’ici 2020. Les entreprises et industries vietnamiennes et indiennes examinent les opportunités dans chaque pays avec des attentes plus grandes.

Les deux parties établissent également de nouveaux partenariats dans des secteurs émergents tels que les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables, l'innovation, etc. La jeune démographie des deux pays ouvre de nouvelles possibilités de coopération dans divers secteurs.



Le partenariat au développement Inde-Vietnam au cours de ces 46 dernières années a laissé un héritage et un développement fructueux des ressources humaines.

L’Inde œuvrera pour rapprocher ses projets et programmes de la population vietnamienne et promouvoir le renforcement des capacités par le biais de son programme phare ITEC (Coopération technique et économique indienne) dont le Vietnam est l'un des principaux partenaires, a déclaré l’ambassadeur indien.



La coopération dans la défense s’est étendue à des domaines tels que l’industrie et les technologies de défense, a-t-il ajouté.

Dans les contextes régional et mondial actuels, l'Inde et le Vietnam se consultent régulièrement et partagent des points de vue similaires sur de nombreuses questions importantes. Les deux pays développent une même vision stratégique à long terme promouvant la paix et la prospérité dans la région indo-pacifique.



Le Vietnam est également un lien précieux dans l’engagement de l’Inde auprès de l’ASEAN, a souligné Pranay Verma.

Alors que le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN l'année prochaine et rejoindra le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent, l’Inde renforcera ses consultations et sa coordination avec le Vietnam sur d'importantes questions régionales et internationales, a-t-il ajouté.

Durant son mandat au Vietnam, l’ambassadeur indien souhaite mettre l’accent sur le rapprochement des deux peuples grâce à une meilleure connectivité. « Cela sera également essentiel pour renforcer notre tourisme ainsi que nos liens commerciaux et économiques », a-t-il indiqué.

Pranay Verma a également déclaré espérer que le lancement prévu de vols directs en octobre contribuerait au développement socioéconomique des deux pays et à l’intensification de la coopération bilatérale dans la défense et la sécurité.

L’Inde veillera également à promouvoir une coopération régionale concrète avec le Vietnam dans le cadre de sa vision indo-pacifique, a-t-il ajouté. -VNA