Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné la nécessité de mobiliser les ressources de la société pour la mise en œuvre du Programme cible national sur les minorités ethniques, étant donné les restrictions budgétaires de l’État.

Le ministre-président de la Commission des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, Hâu A Lênh lors de la session. Photo : VNA

Il a fait ses remarques lors de la 16e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale qui a examiné le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du Programme cible national de développement socio-économique des régions peuplées de minorités ethniques et des régions montagneuses pour la période 2021-2030.

Le dirigeant a indiqué que le programme est en retard sur le calendrier et les exigences. Jusqu’à présent, seuls 7% du capital alloué au programme ont été décaissés.

Il a demandé au gouvernement d’accélérer le rythme de mise en œuvre, ajoutant que le Conseil ethnique de l’Assemblée nationale intensifiera la surveillance du programme.

Le président du Conseil, Y Thanh Hà Niê Kdam, a déclaré qu’un an après l’approbation du programme par le gouvernement, la promulgation des règles sur les mécanismes de sa mise en œuvre était pratiquement achevée, mais que le rythme d’exécution souffrait de lenteur.

Le ministre-président de la Commission des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, Hâu A Lênh, a indiqué que le programme, approuvé le 14 octobre 2021 par le Premier ministre, comprend 10 projets et 14 sous-projets avec 36 composantes, qui doivent être gérés et mis en œuvre par 23 ministères et secteurs.

Le responsable a déclaré qu’à la fin août, 231 documents avaient été publiés pour réglementer et guider la mise en œuvre du programme.

Le vice-ministre des Finances, Vo Thanh Hung, a déclaré que le ministère des Finances avait soumis au gouvernement et au Comité permanent de l’Assemblée nationale le plan d’allocation de 5,429 billions de dôngs (environ 226,8 millions de dollars) dans le cadre du programme en 2022. – VNA