Les magnifiques paysages de Mui Dinh. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Selon le projet de développement du tourisme de la province de Ninh Thuân pour la période 2021-2025, la zone côtière de Mui Dinh dans la commune de Phuoc Dinh, district de Thuân, devrait se transformer en une zone touristique de villégiature haut de gamme.



Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme considère Ninh Thuân comme la troisième partie du triangle touristique du Sud-Est incluant la côte centrale du Sud et les hauts plateaux du Centre. Les autorités estiment que la zone côtière Mui Dinh pourrait devenir une destination touristique attractive dans le futur.



Mui Dinh possède en effet des avantages certains tels que les montagnes, la mer et les plaines de sable blanc de Mui Dinh, les villages de pêcheurs de Son Hai, le désert de sable de Son Hai, le phare de Mui Dinh, les plages de Bai Trang, de Bai Vung et de Da Trung, la montagne Mui Dinh, etc. Tout ceci donne à Mui Dinh une beauté naturelle "unique" au Vietnam.



Priorité à la qualité des investissements



Afin d'exploiter le potentiel de Mui Dinh, le comité populaire de la province de Ninh Thuân a pris dernièrement de nombreuses décisions pour faire de cette terre un "diamant" vis-à-vis des grands investisseurs du secteur touristique.



Selon le représentant du Comité populaire de Ninh Thuân, l'ambition de la province est grande, mais pas à n’importe quel prix. La province ne choisira que des investisseurs dignes, partageant la même orientation de développement touristique "vert" et "propre", qui est aujourd’hui une exigence pour que la province puisse se développer avec succès.



Avec un fort potentiel de développement, la province s'est orientée vers des segments moyen et haut de gamme à forte valeur ajoutée. Plusieurs projets touristiques ont d’ailleurs commencé à voir le jour sur ces nouvelles terres. C’est ainsi que les principales entreprises touristiques nationales et internationales telles que Crystal Bay, FIT... se sont mises à la recherche d'opportunités d'investissement et de développement touristique dans la région. Ces investissements - s’ils respectent le cadre fixé par la province -, seront un facteur clé pour aider la province à faire une percée dans le domaine touristique.



Un projet sur 800 hectares



La résolution du XIVe Congrès provincial du Parti, mandat 2020-2025, a identifié l'industrie du tourisme comme un secteur économique clé.



Récemment, la province a annoncé le projet de développement touristique de Ninh Thuân pour la période 2021-2025 avec une vision jusqu'en 2030, avec des investissements importants prévus dans les régions de Mui Dinh -Ca Na, Binh Tiên-Vinh Hy, Ninh Chu-Binh Son.



Le Groupe FIT et le Groupe Crystal Bay commenceront conjointement la construction du projet Cap Padaran Mui Dinh dans la commune de Phuoc Dinh sur une superficie de 800ha. Le montant de l'investissement total du projet est supérieur à 1 milliard d’USD.



Le projet comprendra de nombreux services : complexes hôteliers, villas sur la plage, appartements, complexes de divertissement et de sport, etc.



Ce projet favorisa le développement du tourisme de Ninh Thuân et contribuera également à la réalisation au développement touristique provincial. D'ici 2030, la province prévoit d’accueillir 6 millions de visiteurs, dont 900.000 visiteurs internationaux. Les revenus totaux du tourisme pourraient alors atteindre 2.900 milliards VND d'ici 2025 et 5.900 milliards de dôngs en 2030.-CVN/VNA