Photo: VNA

Quang Binh (VNA) - Le commandement des gardes-frontières de la province centrale de Quang Binh a remis le 23 novembre des fournitures et équipements médicaux d'une valeur de 400 millions de dongs, soit plus de 17.000 dollars, à son homologue de la province frontalière lao de Khammouane pour le soutenir dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Les évolutions compliquées de la pandémie ces derniers temps ont affecté les patrouilles conjointes entre les deux forces frontalières.

Surmontant les difficultés et les défis, les forces frontalières des deux provinces ont pris de nombreuses mesures et se sont étroitement coordonnées pour protéger fermement la souveraineté nationale et la sécurité des frontières. Elles ont également activement éduqué les habitants sur l'amitié et la solidarité entre le Vietnam et le Laos et sur les lois relatives aux frontières. Elles mettent également en œuvre strictement les documents juridiques sur la frontière commune que les gouvernements des deux pays ont signés.

Lors de la cérémonie de remise, les deux forces ont discuté de la situation politico-sécuritaire et de la coordination en matière de protection des frontières, ainsi que partagé des expériences de lutte contre le COVID-19... -VNA