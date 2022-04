Lào Cai (VNA) - Les garde-frontières de la province vietnamienne de Lào Cai et du poste-frontière de He Khou dans la province chinoise du Yunnan ont effectué une patrouille frontalière conjointe mercredi 27 avril après deux mois d’ajournement en raison de l’épidémie de Covid-19.

Des garde-frontières vietnamiens et chinois en patrouille conjointe. Photo : VNA

Les deux parties ont discuté au téléphone des plans et des scénarios pour leur patrouille conjointe, tout en s’accordant sur l’utilisation d’une boîte aux lettres partagée pour éviter les contacts directs et empêcher la propagation du Covid-19.

Elles ont mis en place 10 équipes pour effectuer des patrouilles de la borne n°87 à la borne n°167, en se concentrant sur la prévention de l’entrée et de la sortie illégales à travers la frontière commune et de la criminalité transfrontalière.

Vietnamiens et Chinois ont également contrôlé les personnes et les véhicules passant par le poste-frontière, tout en informant les résidents locaux le long de la frontière de la prévention et de la lutte contre l’épidémie, la contrebande et la fraude commerciale.

Le même jour, les garde-frontières chinois ont remis à la partie vietnamienne un citoyen vietnamien qui avait été précédemment interpellé. – VNA