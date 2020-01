Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 11 janvier à Hanoï des représentants des forces de la Garde de la Police populaire. Le ministre de la Sécurité publique, To Lam, était présent.



A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré apprécier les efforts et les réaliations des cadres et soldats des forces de la Sécurité publique dans leur ensemble en 2019. Il a salué le succès des forces de la Garde en termes de garantie de la sécurité absolue des personnalités, des établissements importants, des délégations étrangères et des grands événements tenus au Vietnam, dont le 2e Sommet entre les Etats-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en février 2019.



Le chef du gouvernement a souligné que de nombreux événements importants sont prévus cette année, tels que les célébrations du 90e anniversaire de la fondation du Parti et du 75e anniversaire de la Fête nationale, les congrès des organisations du Parti de tous échelons, les activités dans le cadre de la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020… Il a en outre indiqué les évolutions complexes des défis de sécurité, avant de demander aux forces de la Garde d’améliorer sans cesse leur professionnalisme pour assurer la sécurité absolue des dirigeants, des établissements principaux, des délégations internationales et des événements importants.



Nguyen Xuan Phuc a par ailleurs ordonné au ministère de la Sécurité publique et aux autres organes compétents de créer des conditions propices pour que les forces de la Garde puissent mener à bien leurs missions dans cette nouvelle période. -VNA