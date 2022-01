Les fleurs To Day égayent la région montagneuse du Nord-Ouest

Les fleurs de « To Day » (variété des fleurs de pêcher forestier) sont une spécialité particulière des montagnes et des forêts de la région du Tây Bac (Nord-Ouest) en général et à Mù Cang Chai en particulier. Cette variété florale symbolise les montagnes et les forêts du Tây Bac lors de l’arrivée du printemps. Photo : VNA