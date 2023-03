Renato Darsie (à droite) accorde le droit d'utiliser la Maison de la culture vietnamienne aux représentants des étudiants vietnamiens en mai 2022. Photo:VNA

Rome (VNA) - Forte d'expérience opérationnelle pruriannuelle, les filiales de l'Association d'amitié Italie-Vietnam au niveau régional peuvent apporter des contributions pratiques à la consolidation et au développement des relations de coopération d'amitié entre les peuples des deux pays.



La célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays est un jalon important, marquant l'amitié croissante et les relations politiques, économiques et culturelles de plus en plus développées, a souligné Renato Darsie, dirigeant de la filiale de l'Association d'amitié Italie-Vietnam dans la région de Vénétie lors d'une échange accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information.

Profitant de cette occasion, la filiale de l'Association d'amitié Italie-Vietnam dans la région de Vénétie a décidé d'envoyer une délégation au Vietnam en avril prochain pour aider ses membres à mieux comprendre la culture et l'histoire du pays.

De plus, elle collaborera avec l'ambassade d'Italie au Vietnam et l'ambassade du Vietnam en Italie pour mettre en œuvre certaines initiatives dont l'organisation de la Semaine de la culture vietnamienne dans la ville de Venise en juin prochain.

En octobre, également à Venise, la filiale en collaboration avec l'Université de Venise, présentera une étude préliminaire sur le phénomène de marée des rivières à Hô Chi Minh-Ville, afin de l'aider à faire face aux inondations.

Selon Renato Darsie, le Vietnam connaît actuellement un boom économiqu. L'économie vietnamienne continuera de se développer vigoureusement dans les temps à venir. L'Italie devrait renforcer sa coopération avec le Vietnam, en particulier en matière d'investissement, a-t-il suggéré, ajoutant que les entreprises italiennes présentent des avantages pour investir au Vietnam puisque les deux pays partagent de nombreuses similitudes, de la population, du climat, des emplacements géographiques à la cuisine, ainsi que les liens étroits entre les deux peuples.

Renato Darsie est un ami qui aime beaucoup le Vietnam. En 2013, il a reçu l'Ordre de l'amitié, la plus haute distinction de l'État vietnamien, pour ses contributions inlassables et son dévouement au renforcement de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre les peuples des deux pays. -VNA