Hanoï (VNA) - Le commerce en ligne est un terrain fertile pour les entreprises vietnamiennes qui cherchent à élargir leur clientèle. En effet, de plus en plus d’entreprises choisissent des plateformes d’e-commerce pour augmenter leurs exportations.Les exportations du Vietnam via le commerce électronique de détail a atteint 3,5 milliards de dollars en 2022, selon un rapport d’Access Partnership.Access Partnership prévoit que les exportations vietnamiennes en ligne pourraient atteindre 5,5 milliards de dollars en 2027, tandis que plusieurs autres experts tablent sur 10 milliards de dollars dans les quatre prochaines années.En vue d’y parvenir, selon Lai Viêt Anh, directrice adjointe du Département du commerce électronique et de l'économie numérique (ministère du Plan et de l’Investissement), il est nécessaire que les entreprises vietnamiennes résolvent les problèmes liés à l’adaptation aux exigences des marchés d'importation, à la compétitivité, aux coûts (marketing, logistique) et aux informations sur le marché.Amazon Global Selling est présent au Vietnam depuis 2019. Selon un rapport sur ses activités en 2022, près de 10 millions de produits de vendeurs vietnamiens ont été vendus à des clients d’Amazon dans le monde. Le nombre de partenaires commerciaux vietnamiens sur Amazon a augmenté de plus de 80 %, dont la majorité sont des petites et moyennes entreprises.L’année dernière, les ustensiles de cuisine, les appareils électroménagers, les vêtements, les produits de soins de santé et les gadgets pour la maison, ont été les produits vietnamiens les plus appréciés sur Amazon.En vue d’accroître les exportations en ligne , des experts estiment que les entreprises vietnamiennes doivent disposer de nombreux programmes d'incitation tels que des remises ou la livraison gratuite pour les commandes de grande valeur, ainsi que de produits adaptés aux goûts des consommateurs. -VNA