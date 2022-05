Hanoi (VNA) – L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc E.Knapper a souligné à la veille du voyage du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh aux États-Unis l’importance des relations bilatérales pour son pays et le Vietnam, espérant porter ces liens au niveau de partenaire stratégique.

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc E.Knapper (à gauche) reçu par le Premier ministre Pham Minh Chinh, à Hanoi. Photo : VNA

Le Vietnam et les États-Unis entretiennent un partenariat solide. La coopération bilatérale étendue a contribué à pousser notre partenariat à se développer plus vigoureusement, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), indiquant que son pays s’engage à aider le Vietnam à matérialiser ses objectifs lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Sur l’invitation du président américain Joseph Robinette Biden Jr, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au Sommet commémoratif des 45 ans des relations ASEAN-États-Unis, prévu les 12 et 13 mai, le premier du genre à Washington, et effectuera une visite de travail aux États-Unis et aux Nations unies du 11 au 17 mai.

L’agenda chargé de la délégation vietnamienne lors de cette prochaine visite démontre l’importance des relations Vietnam-États-Unis pour les deux pays, avec de nombreuses activités dans des domaines tels que la santé, l’éducation et la sécurité-défense, le commerce et le développement, a poursuivi le diplomate.

Le chef du gouvernement vietnamien rencontrera non seulement les responsables du gouvernement américain mais également des partenaires du secteur privé qui sont à la pointe de l’innovation, de la transformation numérique et de la création de produits verts, a-t-il fait savoir.

Le partenariat entre le Vietnam et les États-Unis est à son meilleur, et comme l’a dit le Premier ministre Pham Minh Chinh, jamais le Vietnam n’a eu un prestige international aussi élevé qu’aujourd’hui, a indiqué l’ambassadeur Marc E.Knapper.

Selon le diplomate, le Vietnam joue un rôle important sur la scène internationale. Cela se reflète dans un mandat de deux ans couronné de succès au Conseil de sécurité des Nations unies qui vient de s’achever. Les États-Unis coopèrent avec le Vietnam sur un large éventail de questions liées aux objectifs communs de paix et de prospérité régionales et mondiales.

Il a rappelé que les deux pays sont passés d’une histoire de conflits et de divisions à un partenariat intégral dans les domaines aussi divers que la politique, la sécurité, l’économie, les échanges populaires et le règlement des conséquences laissées par la guerre, et que les relations de partenariat se renforcent chaque jour davantage.

Les liens entre les deux pays s’illustrent de manière éloquente au travers des vistes de haut niveau, notamment la visite du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à la Maison Blanche en 2015, la visite du président Barack Obama au Vietnam en 2016, la visite du Premier ministre Nguyên Xuan Phuc à Washington en 2017, les visites du président Donald Trump à Hanoi en 2017 et 2019, la visite de la vice-présidente Kamala Harris à Hanoi en 2021.

Les relations commerciales bilatérales sont parmi les relations de coopération les plus importantes des deux pays. Malgré la pandémie de Covid-19, le commerce bilatéral a atteint près de 113 milliards de dollars en 2021, en hausse de 26 % par rapport à 2020. Les entreprises des deux pays ont investi des milliards de dollars dans des secteurs importants, tels que la santé, l’énergie, les technologies et les infrastructures.

Nous espérons vraiment porter ces relations au niveau de partenaire stratégique. Nous croyons que le mot "stratégique" décrit plus précisément le travail que nous faisons ensemble. Notre Stratégie indo-pacifique et notre Cadre économique indo-pacifique trouvent leur expression dans ce partenariat. Le Vietnam est au cœur de notre engagement envers cette région importante, a-t-il conclu. – VNA