Washington (VNA) – Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a décidé de retirer le Vietnam de sa liste des zones d’exposition à risque, saluant la lutte efficace du pays contre l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Le siège du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, dans de l'État de Géorgie. Source: ambassade du Vietnam aux États-Unis

La principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique a fait savoir lors d’une téléconférence jeudi 27 février à Washington qu’elle prévoyait d’envoyer le mois prochain une délégation au Vietnam.La téléconférence s’est tenue entre l’ambassade du Vietnam aux États-Unis, le département d’État américain, le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) et le CDC.Selon l’ambassade du Vietnam aux États-Unis, la partie américaine a donné une évaluation positive de la capacité médicale du Vietnam en général et des activités de prévention et de contrôle l’épidémie du nouveau coronavirus en particulier.Le HHS a déclaré que les dirigeants vietnamiens du niveau central au niveau local avaient prêté attention et donné des instructions en temps opportun, en prenant des mesures globales, drastiques et approfondies pour lutter contre le COVID-19, en particulier en sensibilisant la population et la communauté, a-t-elle fait savoir.En outre, le Vietnam dispose d’un bon réseau d’établissements de santé et met en œuvre depuis longtemps et à grande échelle ses travaux de vaccination et de prévention des maladies, a indiqué l’ambassade sur son site Internet.Par conséquent, la partie américaine croit que le Vietnam combattra le COVID-19 "efficacement", a-t-elle poursuivi, ajoutant que le HHS et le CDC ont également hautement apprécié la coopération étroite et efficace du Vietnam dans le partage régulier d’informations et d’expériences et la prévention des maladies.Le CDC prévoit d’envoyer une délégation au Vietnam dans la seconde moitié du mois de mars pour discuter de la coopération bilatérale et de la création d’un office régional du CDC au Vietnam.Ce voyage sera précédé par la visite du 3 au 6 mars au Vietnam d’une délégation de plus de 40 entreprises américaines, dont une vingtaine spécialisées dans le secteur de la santé et des produits pharmaceutiques, selon le Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC).Concernant la copération entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et les États-Unis, la partie américaine a salué le Vietnam, en tant que président de l’ASEAN pour 2020, pour avoir répondu rapidement et mené des initiatives de coopération régionale sur le COVID-19.La partie américaine s’est dit disposée à renforcer les activités d’échange et de coopération entre l’ASEAN et les États-Unis en matière de prévention des maladies, un des sujets qui vont figurer au menu du Sommet ASEAN-États-Unis prévu le 14 mars à Las Vegas, aux États-Unis. – VNA