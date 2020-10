Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le secrétaire d'État américain Michael Pompeo. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire d'État américain Michael Pompeo a affirmé que les États-Unis prenaient en haute considération le partenariat intégral avec le Vietnam sur le principe du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques et s’engageaient à continuer de promouvoir les liens bilatéraux stables et solides dans le temps à venir.

Le responsable américain, en visite au Vietnam à l'occasion du 25e anniversaire de la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis, a été reçu vendredi 30 octobre à Hanoï par le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le chef du gouvernement vietnamien a estimé que durant ces 25 dernières années, les relations américano-vietnamiennes avaient connu des avancées et étaient de plus en plus approfondies. Il a remercié le gouvernement, le Département d'État américain et le secrétaire d'État pour avoir toujours soutenu le Vietnam fort, indépendant et prospère ainsi que le développement des relations entre les deux pays.



Profitant de cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé ses remerciements au président Donald Trump et au gouvernement américain pour leur soutien pratique et opportun au Vietnam en réponse à la pandémie de COVID-19 et aux crues survenues au Centre.

Michael Pompeo a transmis les salutations du président Donald Trump au secrétaire général, président du Vietnam Nguyen Phu Trong et au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Il a adressé ses condoléances à la population des provinces du Centre pour les pertes et les dommages causés par les inondations. Il a vivement apprécié les résultats de l’entretien avec le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Michael Pompeo a souligné que les États-Unis soutenaient le rôle central de l'ASEAN en Asie du Sud-Est et souhaitaient rendre plus efficace le partenariat stratégique États-Unis-ASEAN et le partenariat États-Unis-Mékong.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est félicité de la poursuite de la mise en œuvre effective du Plan d'action vers une balance commerciale harmonieuse et durable, tout en soulignant la portée stratégique de la coopération énergétique dans les relations bilatérales, dont l'augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis. Il a affirmé que le Vietnam s'engageait à créer un environnement d'investissement et d'affaires ouvert et transparent pour que les entreprises des pays, dont les États-Unis, puissent opérer à long terme et développer leurs affaires au Vietnam.

Nguyen Xuan Phuc et Michael Pompeo ont partagé une évaluation positive sur les résultats du Forum des affaires Indo-Pacifique qui s'est tenu à Hanoï les 28 et 29 octobre.

Michael Pompeo a tenu en haute estime la signature par des entreprises vietnamiennes et américaines de nombreux contrats commerciaux importants dans les domaines des infrastructures énergétiques, de la fourniture d'équipements industriels, des technologies de l'information.

Il a aussi apprécié les mesures mises en œuvre par le gouvernement vietnamien pour rendre harmonieuses et durables les relations commerciales bilatérales. - VNA