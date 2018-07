Photo: VOV

Hanoi (VNA) – Quand la nuit tombe, le rythme du vieux quartier de Hanoi se ralentit et révèle tout son charme. Ceux qui s’y promènent le week-end en soirée peuvent en plus assister à des concerts de rue. Tradition et modernité s’y mélangent. Satisfaction garantie !A la nuit tombée, la rue Ma Mây devient piétonne. Dans cette ancienne rue où le temps semble s’être arrêté, les gens se promènent sereinement. Le week-end, trois groupes de musique s’y installent. Au 87 Ma Mây, devant une maison classée au patrimoine national, un groupe de musique joue des mélodies romantiques. Un autre concert se déroule au croisement des rues Dào Duy Tu et Hàng Buôm. Enfin, quelques mètres plus loin, au temple Huong Tuong, d’autres musiciens et chanteurs interprètent des chants traditionnels Van devant un public conquis.