Lors de la rencontre, Duong Dinh Bang, président par intérim de l'Association des entreprises vietnamiennes pour la coopération et l'investissement au Laos, a déclaré que le gouvernement lao modifiait les réglementations légales afin d'améliorer le climat d'investissement. En outre, de nombreux accords entre les deux pays ont également créé un corridor juridique optimal pour les investissements des entreprises vietnamiennes au Laos.Cependant, il a reconnu que les relations d'investissement sont toujours en deçà des attentes et doivent encore correspondre aux relations politiques et diplomatiques.Les représentants des entreprises vietnamiennes ont soumis plusieurs propositions aux autorités laos et vietnamiennes afin de faciliter les investissements bilatéraux et les partenariats commerciaux.

Photo : VNA

Appréciant les opinions des entreprises, le vice-Premier ministre lao Sonexay Siphandone a déclaré que le Vietnam est actuellement le troisième plus grand investisseur étranger dans son pays avec un investissement total de 4,6 milliards de dollars, et que les projets des entreprises vietnamiennes ont grandement contribué au développement socio-économique local.Pour sa part, le président de l’AN Vuong Dinh Huê a déclaré que même les entreprises devraient être conscientes de leur responsabilité envers les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.Des relations spéciales nécessitent des mécanismes spéciaux afin de créer des conditions favorables aux opérations des entreprises vietnamiennes au Laos, a-t-il noté, demandant aux entreprises d'améliorer de manière proactive leur compétitivité.Il a souligné qu'à l'avenir, il est nécessaire de développer des liens économiques, commerciaux et d'investissement au même titre que les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays.Comme le commerce bilatéral de 1,3 milliard de dollars reste modeste par rapport au potentiel et aux avantages des pays, le plus haut législateur a demandé aux entreprises et aux responsables des ministères et des secteurs de rechercher des solutions aux lacunes existantes dans les projets en cours.Il a exprimé son espoir que les entreprises au Vietnam et au Laos travailleront plus dur pour faire des percées dans les liens économiques, commerciaux et d'investissement en termes de quantité et de qualité afin d'apporter des avantages pratiques aux deux pays ainsi qu'à leurs communautés d'affaires et leurs habitants.