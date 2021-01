Hanoi (VNA) – Le Dr Trân Hai Linh, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, président de l’Association d’affaires et d’investissement Vietnam – République de Corée (VKBIA) a déclaré que les entrepreneurs vietnamiens en République de Corée se tournent vers le XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le président de l’Association d’affaires et d’investissement Vietnam – République de Corée (VKBIA), Trân Hai Linh. Photo : VNA

Le XIIIe Congrès national du PCV est un événement politique très important qui oriente le développement, guide l’avenir du pays et encourage tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée à continuer à accélérer de manière globale et synchrone l’œuvre de rénovation, à faire avancer de manière rapide et durable, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).En particulier, la préparation du personnel dirigeant au plus haut niveau, du personnel du Comité central du PCV revêt une signification extrêmement importante et conditionne la mise en œuvre réussie de la résolution du congrès, a-t-il souligné.Le congrès passera en revue la mise en œuvre de la Résolution du XIIe Congrès national, les 10 ans de mise en œuvre du Programme d’édification nationale pendant la période de transition vers le socialisme (complété et développé en 2011), les 10 ans de mise en œuvre de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2011-2020, les 35 ans de rénovation, déterminera les objectifs et les orientations jusqu’en 2030 et la vision du développement national à l’horizon 2045.Les compatriotes au pays et à l’étranger attendent avec impatience le XIIIe Congrès national du PCV avec l’espoir et la confiance dans le succès du congrès qui marquera un nouveau jalon sur le chemin du développement du pays, a-t-il fait savoir.Jetant un regard rétrospectif sur l’année écoulée pleine de difficultés liées à la pandémie de Covid-19, il a estimé que le Vietnam devrait définir clairement sa position, évaluer soigneusement la situation, rechercher de véritables atouts et des fers de lance pour le développement dans les temps à venir.Le Dr Trân Hai Linh a espéré que le PCV continuera à mener une lutte efficace contre la corruption, à élaborer les objectifs clés pour le développement et la reprise économique après la pandémie, à défendre fermement la souveraineté nationale et à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale et à s’intégrer au développement du monde. – VNA