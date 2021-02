Lavage des mains avant d’entrer en classe. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 24 février, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a envoyé des documents aux services et unités concernés, autorisant les écoles et les établissements d'enseignement professionnel de la ville à rouvrir leurs portes à partir du 1er mars prochain.

Le service de l'éducation et de la formation et le service du travail, des invalides et des affaires sociales en coopération avec celui de la santé de la ville ont publié un document pour guider les écoles et les établissements d'enseignement à mettre en œuvre de manière sérieuse des mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19 et être prêt à accueillir des élèves à retourner à l’école.

Le Comité populaire municipal recommande aux établissements d'enseignement de déployer quotidiennement des déclarations médicales en ligne pour tous les étudiants, élèves et personnel de l'école. De même, les établissements d'enseignement sont chargés d'informer tous les étudiants, élèves de retour d'une zone épidémique ou ayant eu des déplacements dans une zone épidémique doivent faire une déclaration au Service de santé local pour être surveillé et contrôlé en matière de santé.

En raison des impacts de la pandémie de COVID-19, les élèves et étudiants de Ho Chi Minh-Ville cessent temporairement d'aller à l'école depuis le 2 février et sont passés à l'enseignement et à l'apprentissage en ligne.

Après les vacances du Nouvel An lunaire, la ville a continué d’autoriser la poursuite de ce type d'enseignement jusqu’à la fin du février.

En dehors de Ho Chi Minh-Ville, selon le ministère de l'Éducation et de la Formation, les écoles dans 52 villes et provinces sont autorisées à rouvrir leurs portes, dont celles de 51 localités depuis le 22 février et celles de Son La, depuis le 24 février. -VNA