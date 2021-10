FPT affirme sa capacité en figurant dans le top 10 meilleures entreprises informatiques du Vietnam. Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Le groupe FPT a remporté sept prix dans trois domaines principaux de la communication, de la transformation numérique et des nouvelles technologies dans le cadre du programme "Les 10 meilleures entreprises informatiques du Vietnam en 2021" organisé par l'Association des logiciels et des services des technologies de l'information (VINASA).

Plus précisément, FPT et ses unités membres se sont distinguées en termes d'offre des plateformes de transformation numérique, des solutions de gouvernement numérique, des solutions de villes intelligentes, des services et des solutions de technologie de l'information, de la Blockchain, d'une infrastructure numérique, de la sécurité et de la sûreté de l'information, et des services et des solutions pour la transformation numérique.

Au cours de la période 2021 - 2023, FPT s'est fixé comme objectif stratégique de figurer dans le Top 50 des entreprises leaders mondiaux pour la fourniture de services et de solutions complets de la transformation numérique d'ici 2030. Parallèlement, il cherche à promouvoir la recherche et le développement en profondeur de solutions basées sur les technologies Blockchain, Lowcode, AI, Cloud, Analystic. -VNA