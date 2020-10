Le village de Ban Liên, à Lào Cai, une destination très appréciée des voyageurs. Photo : CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Le village de Ban Liên, une destination très appréciée des touristes, est situé à près de 30 km à l'est du centre du district de Bac Hà, province septentrionale de Lào Cai.Les visiteurs peuvent non seulement admirer la beauté des montagnes majestueuses et des villages nichés près des cultures en terrasses, mais aussi s'immerger dans le quotidien des habitants locaux en participant avec eux aux activités agricoles, une expérience des plus intéressantes.À Ban Liên, la maison traditionnelle sur pilotis caractérise la culture traditionnelle des Tày et représente une des attractions touristiques majeures pour les visiteurs. Aujourd’hui, ces logements traditionnels se transforment de plus en plus en lieux de séjour chez l’habitant qui attire les touristes. Par ailleurs, aller à Ban Liên est maintenant plus facile qu'avant car 90% des routes de la région ont été bétonnées.Chaque année, de nouvelles maisons sur pilotis sont construites mais le village possède encore de nombreuses maisons anciennes accueillant plusieurs générations d’une même famille.D’après Vàng A Su, vice-président du Comité populaire de la commune de Ban Liên, les Tày vivent depuis longtemps dans des maisons sur pilotis. Bien que beaucoup de ménages aient construit ces dernières années de nouvelles bâtisses en dur, la plupart des habitants détiennent encore des propriétés avec des maisons sur pilotis car elles représentent leur trésor familial. Ce village compte près de 486 foyers dont 400 ménages conservent en effet leur maison traditionnelle. Ainsi, de nombreuses familles vivent toujours dans leur maison au toit en double couche de feuilles de latanier, construites selon la méthode traditionnelle.Aujourd’hui, les forêts de palmiers naturels et les collines de thé Shan Tuyêt sont encore bien conservés par les habitants de Ban Liên. Dans l’avenir, ces beautés uniques doivent être préservées pour attirer plus de touristes, augmentant ainsi les revenus des habitants locaux. - CVN/VNA