Hanoi (VNA) – La cérémonie funéraire du général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh, ancien membre du Comité central du Parti, ancien membre du comité permanent de la Commission militaire centrale, ancien vice-ministre de la Défense, s’est déroulée lundi matin 18 septembre au funérarium national à Hanoi.

Cérémonie de condoléances à la mémoire du général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh, à Hanoi, le 18 septembre. Photo: laodong.vn





Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a envoyé une couronne de fleurs pour rendre hommage au général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh décédé des suites d’une longue maladie, le 14 septembre à son domicile à Hanoi, à l’âge de 66 ans.



La délégation du Comité central du Parti, conduite par la membre du Politburo, membre permanente du Secrétariat du Comité central du Parti, cheffe de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Truong Thi Mai, a été la première à se recueillir devant le cercueil.



Elle a été suivie par la délégation de la présidence de la République conduite par le président Vo Van Thuong, la délégation de l’Assemblée nationale conduite par le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, la délégation du gouvernement conduite par le vice-Premier ministre Lê Minh Khai. La famille du Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé une couronne de fleurs pour rendre hommage au général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh. Des dirigeants, des anciens dirigeants du Parti, de l’Etat ont participé aux délégations.



Se sont succédées la délégation du Front de la Patrie du Vietnam conduite par sa vice-présidente Truong Thi Ngoc Anh, la délégation de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense conduite par le général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense Phan Van Giang.

Le président Vo Van Thuong, à la tête d'une délégation de la présidence de la République, rend hommage au général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh. Photo: VNA



Dans le registre de condoléances, la membre permanente du Secrétariat du Comité central du Parti, Truong Thi Mai, a exprimé son profond regret devant la disparition du général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh qui a apporté des contributions importantes au travail de renseignement et aux affaires extérieures de défense, contribuant à la contruction d’une armée régulière et moderne, au Parti et à l’Etat.

Le président de la République Vo Van Thuong a écrit : Camarade, vous êtes un général doté d’une vision stratégique pour apporter de nombreuses contributions à la cause commune du Parti, du peuple et de l’armée, notamment dans les domaines du renseignement et des affaires extérieures de la défense.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a salué pour sa part la mémoire du général de corps d’armée, professeur, docteur, ancien membre du Comité central du Parti, ancien membre du comité permanent de la Commission militaire centrale, ancien vice-ministre de la Défense, cher camarade, frère, ami qui a eu de nombreuses contributions à l’œuvre de renseignement militaire et de diplomatie de défense, à l’édification et à la défense de la Patrie.

La cérémonie de condoléances à la mémoire du général de corps d’armée Nguyên Chi Vinh a été organisée de 7h00 à 12h30 du lundi 18 septembre, la cérémonie commémorative à sa mémoire à 12h30, la cérémonie d’adieu à 13h05, et la cérémonie d’inhumation aura lieu à 17h15 du même jour au parc Thiên Duc, dans la commune de Bao Thanh, district de Phu Ninh, province de Phu Tho (Nord). – VNA