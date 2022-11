Vientiane (VNA) – Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith et le président de l’Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane ont reçu, le 7 novembre à Vientiane, une délégation d’anciens soldats et experts volontaires vietnamiens au Laos.

Les dirigeants lao ont exprimé leur joie et leur émotion en accueillant la délégation d'anciens soldats et experts volontaires vietnamiens, affirmant que leur visite revêtait une grande signification dans le contexte où les deux pays célèbrent l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022.

Au nom du Parti, du gouvernement et du peuple lao, le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith et le président de l’Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane ont remercié le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens pour leurs aides précieuses accordées au Laos.

Les sacrifices des soldats et experts volontaires vietnamiens ont aidé le Laos à obtenir son indépendance le 2 décembre 1975, mais ont également contribué à l'établissement de relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays, ont-t-ils souligné.

Les deux dirigeants lao ont affirmé se concentrer sur la sensibilisation des citoyens lao, notamment des jeunes générations, aux relations spéciales Vietnam-Laos afin de leur faire prendre conscience de leur responsabilité de préserver et de valoriser ces liens.

De son côté, le général de corps d’armée Huynh Dac Huong, chef du Département de liaison des anciens soldats et experts volontaires vietnamiens au Laos, s’est déclaré réjoui de la visite sur l’ancien champ de bataille où soldats vietnamiens et lao ont combattu côte à côte.

Les relations spéciales Vietnam-Laos, cultivées par des générations de soldats et de citoyens des deux pays, sont devenus un bien précieux des deux peuples, a-t-il souligné. -VNA