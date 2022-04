Vientiane, 25 avril (VNA) - Les dirigeants de haut rang du Laos ont exprimé leur conviction que sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), le peuple vietnamien continuera à obtenir de nouvelles réalisations plus importantes dans l’œuvre de Renouveau et à mettre en œuvre avec succès le Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Le président de l'Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane

Le secrétaire général du Parti révolutionnaire du peuple lao (PRPL) et président du Laos Thongloun Sisoulith, le président de l'Assemblée nationale du Laos Saysomphone Phomvihane et le vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos, le général Chansamone Chanyalath ont reçu le chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV Nguyen Trong Nghia à Vientiane le 25 avril.

Au cours des rencontres, Nguyen Trong Nghia a félicité le Laos pour ses grandes réalisations dans tous les domaines après plus de 35 ans de Renouveau, affirmant que le Parti, l'Etat et le peuple vietnamiens soutiennent totalement la cause du Renouveau du Laos. Il a estimé que sous la direction du PRPL, la direction du gouvernement lao et la supervision de l'AN lao, le pays accomplirait plus de réalisations et concrétiserait avec succès la Résolution du 11e Congrès du PRPL.

Il a informé les dirigeants des résultats des entretiens entre les deux Commissions d'information et d'éducation et de la manière dont elles travailleront ensemble pour préparer les célébrations de l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos 2022, le 60e anniversaire des relations diplomatiques des deux pays, et le 45e anniversaire de la signature de leur traité d'amitié et de coopération.

Les hôtes laotiens ont suggéré aux deux parties de continuer à se coordonner étroitement, à accroître les échanges de questions théoriques et pratiques et à promouvoir la coopération dans la formation du personnel des deux parties, à partager leur expérience dans la construction du Parti et à organiser conjointement des activités significatives pour célébrer l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos 2022.

Thongloun Sisoulith a proposé aux deux nations d'intensifier la coopération multiforme dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Il souhaitait que davantage de grandes entreprises vietnamiennes investissent au Laos afin de faire coïncider le partenariat économique bilatéral avec les liens politiques et de sécurité.

Il attend également des deux Commissions qu'elles sensibilisent davantage l'opinion publique à l'amitié particulière Vietnam-Laos, notamment auprès des jeunes générations.

Saysomphone Phomvihane a profité de l'occasion pour remercier le Vietnam d'avoir financé la construction du nouveau bâtiment de l'AN et a promis que l’AN lao renforcerait la coopération avec son homologue vietnamien, en particulier dans les mécanismes multilatéraux.

Le général Chansamone Chanyalath, quant à lui, a dévoilé que le ministère lao de la Défense prévoyait de collaborer avec son homologue et les autorités vietnamiennes pour produire un film documentaire sur la relique de Tây Truong Son et la piste Ho Chi Minh.

Nguyen Trong Nghia a ensuite rencontré le ministre lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme Suansavanh Viyaket dans l'après-midi.- VNA