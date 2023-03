Le président de l’Assemblée nationale du Laos, Xaysomphone Phomvihanne (droite) reçoit le président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale, Y Thanh Ha Nie Kdam. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, le 6 mars à Vientiane, le président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale (AN) Y Thanh Ha Nie Kdam et sa suite ont rendu des visites de courtoisie au président de l’Assemblée nationale du Laos, Xaysomphone Phomvihanne, et au président du Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN), Sinlavong Khoutphaythoune.



Le responsable vietnamien a informé ses hôtes des résultats de la coopération entre le Conseil des affaires ethniques de l’AN du Vietnam et la Commission des affaires ethniques de l’AN du Laos, et des orientations de coopération futures.



Les dirigeants lao ont affirmé que la visite contribuerait à approfondir l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos et les deux agences des AN du Vietnam et du Laos en charge des affaires ethniques en particulier.



Appréciant l’expérience du Vietnam sur les affaires ethniques et le développement rural, ils ont exprimé la volonté que le Vietnam continuerait à soutenir et à partager son expérience précieuses avec le Laos en la matière.



Ils ont suggéré que le Conseil des affaires ethniques de l’AN du Vietnam et la Commission des affaires ethniques de l’AN du Laos continuent de mettre en œuvre efficacement les protocoles d’accord sur la coopération pour les intérêts des peuples des deux pays.



Plus tôt le même jour, Y Thanh Ha Nie Kdam a eu un entretien avec le chef de la Commission des affaires ethniques de l’AN du Laos, Khamchanh Sotapaserth, au cours duquel ils ont convenu de renforcer leur coopération intégrale et poursuivre les échanges pour développer les relations bilatérales.



Dans l’après-midi, la délégation vietnamienne en collaboration avec la Commission des affaires ethniques de l’AN du Laos a organisé un séminaire dans le but de partager d’expériences en matière d’élaboration de lois, d’application des politiques relatives à la réduction durable de la pauvreté, à la garantie du bien-être social des habitants… -VNA