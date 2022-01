Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao Thongloun Sisoulith et d’autres hauts dirigeants lao ont envoyé leurs messages de félicitations à leurs homologues vietnamiens à l’occasion du festival du Nouvel An lunaire.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (droite), et le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, le 28 juin 2021 à Hanoi. Photo: VNA

Le Parti, l’État et le peuple lao sont très fiers et heureux de voir qu’au cours du temps passé, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam sont devenues un bien inestimable et une règle d’existence et de développement tant en profondeur qu’en largeur dans divers domaines, répondant aux exigences de la cause révolutionnaire des deux pays dans la nouvelle période et apportant des avantages pratiques à leurs populations, a-t-il écrit au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Le Parti, l’État et le peuple multiethnique feront de leur mieux avec le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour préserver, cultiver et promouvoir ces bonnes relations afin qu’elles deviennent plus fructueuses pour les intérêts des peuples des deux nations et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a affirmé le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith.

Il a également exprimé sa profonde gratitude et remercié sincèrement le Parti, l’État et le peuple vietnamiens d’avoir toujours apporté une aide précieuse, efficace et rapide dans un esprit de camaraderie d’armes, de fidélité et de pureté à la cause révolutionnaire des homologues lao dans le passé.

Le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith a souhaité aux dirigeants et au peuple vietnamiens bonne santé, bonheur, paix et prospérité à l’occasion du Nouvel An lunaire du Tigre 2022.

Le même jour, le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, le Premier ministre lao Phankham Viphavanh et le président de l’Assemblée nationale du Laos Xaysomphone Phomvihane ont également adressé leurs vœux de bonne année au président vietnamien Nguyên Xuan Phuc, au Premier ministre Pham Minh Chinh et au président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê. – VNA