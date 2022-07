Le délégation de dirigeants rend hommage aux Héros morts pour la Patrie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À l’occasion du 75e anniversaire de la Journée vietnamienne des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), une délégation de dirigeants est allée fleurir mardi matin le Mémorial des Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son à Hanoï et rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.

La délégation comprenait le président Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le permanent du Secrétariat du Parti Vo Van Thuong, ainsi que d'autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État.

La délégation du ministère de la Défense rend hommage aux Héros morts pour la Patrie. Photo: VNA



Les gerbes de fleurs déposées au Mémorial portaient l’inscription "Se souvenir à jamais des Héros morts pour la Patrie".

Le même jour, de nombreuses délégations des ministères de la Défense, de la Sécurité publique, du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de Hanoï…, sont également allées fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie et rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée.

Photo: VNA



La Journée vietnamienne des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie est une occasion spéciale pour tout le peuple d'exprimer sa reconnaissance envers des millions de martyrs et d'invalides de guerre qui ont sacrifié leur vie et leur santé pour la libération nationale. -VNA